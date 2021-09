Am Sonntag wird der Deutsche Bundestag gewählt. Kurz gesagt: Bei der Wahl wird bestimmt, welche Parteien für die nächsten vier Jahre das Sagen haben. Und die stärkste Partei stellt meistens auch den Bundeskanzler, oder die Bundeskanzlerin. Und weil Angela Merkel sich nicht mehr zur Wahl stellt, bekommen wir nach 16 Jahren eine neue Bundeskanzlerin, oder einen neuen Bundeskanzler! Diese Wahl am Sonntag ist also superwichtig. Aber: Es gibt in Deutschland keine Wahlpflicht, man muss also nicht wählen gehen. Bei der letzten Bundestagswahl vor vier Jahren haben zum Beispiel 15 Millionen Menschen, die eigentlich wählen durften, nicht gewählt. Warum Menschen nicht wählen hat ganz unterschiedliche Gründe. Hier sind fünf Beispiele: