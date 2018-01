Grüne Woche in Berlin

Am Samstag gab es mehrere Demos. Quelle: reuters

Gleich zu Beginn der "Grünen Woche" gab es Proteste. Am Samstagvormittag versammelten sich Tier- und Umweltschützer zu einer Demonstration unter dem Motto: "Wir haben es satt". Sie kritisierten, dass in Deutschland viele Tiere schlecht gehalten werden, um möglichst billig Fleisch zu produzieren. Andere waren auf einer Gegendemonstration unter dem Motto "Wir machen euch satt". Sie finden es unfair, dass Landwirte und Lebensmittelfirmen immer wieder kritisiert werden, schließlich würden sie sich an alle Gesetze zum Tierschutz halten.