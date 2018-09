In dieser deutschlandweiten Untersuchung wurden rund 30.000 Viertklässler geprüft. Sie mussten Aufgaben aus den Bereichen Mathematik, Lesen, Rechtschreibung und Zuhören lösen. Die gute Nachricht: Beim Lesen hat sich nicht viel verändert. Das können Viertklässler heute ähnlich gut wie die Viertklässler 2011. In den anderen Bereichen haben die Schüler schlechter abgeschnitten als bei der Untersuchung vor fünf Jahren. Das wurde am Freitag bekannt gegeben.