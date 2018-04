Das allererste Spiel bei den Weltmeisterschaften wird Gastgeber Russland gegen Saudi-Arabien bestreiten. Außerdem wird Russland in der Gruppe A noch auf Uruguay und Ägypten treffen. In den jeweiligen Gruppen spielt erst einmal jede Mannschaft gegen die anderen Teams in der Gruppe. Die beiden besten Mannschaften in jeder Gruppe kommen weiter. Das große WM-Finale findet am 15.Juli 2018 in Moskau statt.