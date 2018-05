Aus dem Grundwasser wird Trinkwasser hergestellt, also das Wasser, das bei uns zuhause aus dem Wasserhahn kommt. Das Trinkwasser darf nicht zu viel Nitrat enthalten, denn das ist schädlich für unsere Gesundheit. Sind die Nitratwerte also zu hoch, muss das Trinkwasser aufwändig gefiltert werden. Das wiederum könnte dazu führen, dass Trinkwasser in Zukunft teurer wird.