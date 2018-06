Es sieht so aus, als hätten sich die Hacker Zugriff zu dem Computersystem von mindestens einem Ministerium verschafft. In den Bundesministerien arbeiten viele Politiker und Politikerinnen mit ihren Mitarbeitern. Sie haben wichtige Aufgaben: Sie bereiten zum Beispiel Reden und Gesetzesentwürfe vor, werten Informationen aus oder verhandeln mit Politikern im Ausland. Vieles davon ist vertraulich, also nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Damit niemand an diese Informationen kommt, sollten die Computersysteme der Bundesministerien besonders sicher sein.