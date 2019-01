Sogar Computerexperten können also nicht immer verhindern, dass Daten gestohlen werden. Hacker könnten also auch an die Daten von ganz normalen Menschen kommen - zum Beispiel eure Fotos auf dem Handy, private Nachrichten und Chats. Schließlich kümmern sich bei euch keine Experten um den Datenschutz, sondern ihr selbst seid dafür verantwortlich. Einen hundertprozentigen Schutz davor, dass eure Daten nicht geklaut werden, gibt es nicht. Es gibt jedoch ein paar Dinge, die ihr beachten könnt, um es Datendieben schwieriger zu machen. Mehr zum Thema Datenschutz im Internet erfährst du in den verlinkten Artikeln.