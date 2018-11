15.000 Computerexperten, Technikfans und Tüftler verbringen die Tage zwischen Weihnachten und Silvester in diesem Jahr in Leipzig. Denn dort findet die jährliche Konferenz des Chaos Computer Clubs diesmal statt. Vier Tage lang beschäftigen sich die Teilnehmer in Workshops und Vorträgen mit vielen verschiedenen Fragen aus den Bereichen Computertechnik und Internet. Dabei geht es vor allem auch darum, Schwachstellen und Gefahren ausfindig zu machen und darauf hinzuweisen.