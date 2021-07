Karotten sollten an einem dunklen, trockenen Ort und am besten nicht neben Äpfeln oder Birnen gelagert werden. Du kannst sie aber auch mal ganz anders lagern: nämlich im Wasser! Dafür einfach die Karotten gut waschen, in einen verschließbaren Behälter geben und mit kaltem Wasser auffüllen bis die Möhren bedeckt sind. Deckel drauf und ab in den Kühlschrank. Wichtig: Ihr solltet das Wasser mindestens alle fünf Tage wechseln und die Möhren innerhalb von zwei Wochen aufbrauchen.