Kaaba in Mekka während des Hadsch Quelle: ap

Die bekannteste Station der Pilgerreise ist die Kaaba in der Stadt Mekka in Saudi-Arabien. Die Kaaba ist ein würfelförmiges Gebäude mit einem heiligen, schwarzen Stein. Die Pilger hüllen sich alle in die gleichen weißen Gewänder und laufen siebenmal um die Kaaba herum. Viele versuchen, den Schwarzen Stein dabei zu küssen. Jedes Jahr kommen mehr als zwei Millionen gläubige Muslime nach Mekka.