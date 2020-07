Dem Präsidenten Erdoğan ist die Religion Islam sehr wichtig. Er will, dass die Religion wieder eine größere Rolle im Land spielt. Das hat er in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt. Zum Beispiel hat er viele Gymnasien in muslimische Schulen umwandeln lassen. Seine Anhängerinnen und Anhänger finden das gut. Doch in der Türkei gibt es auch immer mehr Menschen, die nicht wollen, dass der Islam eine größere Rolle spielt. Der Präsident Erdoğan und seine Ideen sind also umstritten. logo! erklärt es euch im Video genauer.