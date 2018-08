Obwohl die Menschen in Haiti so arm sind, sind viele von ihnen sehr lebensfroh. Das sieht man zum Beispiel an vielen bunten Bildern. Überall sind sie zu sehen: an Straßenverkaufsständen, auf Bussen, an Hauswänden. Die Künstler sitzen oft in den Straßen der Hauptstadt Port-au-Prince und malen, was sie in ihrem täglichen Leben alles sehen.