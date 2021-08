Das Land Haiti wurde in den vergangenen Jahren immer wieder von Naturkatastrophen getroffen. Es liegt in einem Gebiet auf der Welt, in dem es häufig Erdbeben und starken Stürmen gibt. Bereits vor zehn Jahren gab es in Haiti ein schwereres Erdbeben. Vor fünf Jahren zerstörte ein sehr starker Sturm viele Häuser auf der Insel. In den kommenden Tagen soll ein weiterer Sturm aufziehen. Der könnte die Rettungsarbeiten auf der Insel noch komplizierter machen.