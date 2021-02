Oft ist der Tag der Zeugnisvergabe ein besonderer: morgens zwei entspannte Unterrichtsstunden und in der 3. Stunde dann das Zeugnis. Danach ab in die Ferien und Freunde treffen oder vielleicht sogar in den Skiurlaub fahren. Aber Corona macht alles anders und Zeugnisse werden in diesem Jahr nicht wie sonst im Klassenraum ausgeteilt. Wie soll das also gehen - Zeugnisvergabe in Corona-Zeiten?