Einige sagen, dass Halloween immer mehr ein großes Geschäft ist - denn mittlerweile gibt es eine riesige Auswahl an Schreckens-Kostümen und Zubehör wie Spinnennetze oder Kürbislampions zu kaufen. Aber Halloween gibt es schon ganz lange und viele Geschichten erzählen davon, wie der Tag entstanden sein könnte. Der Name Halloween ist eine verkürzte Form von"All hallows evening". Das ist englisch und bedeutet die "Nacht vor Allerheiligen". Am 1. November ist nämlich der Feiertag "Allerheiligen". An diesem Tag denken die Christen an die Toten. Aber damit haben die Halloween-Feiern eigentlich nicht viel zu tun. Stattdessen ist der Brauch schon viel älter als der kirchliche Feiertag.