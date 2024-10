Am Donnerstag wird gespukt - seid ihr bei Halloween dabei? Ob Zombie, Vampir oder Hexe, schreibt uns unten in die Kommentare, in wen ihr euch in der Geisterwelt verwandelt. Aber bevor der Spuk losgeht, haben wir noch was Wichtiges zu klären - und zwar: Wie sauer darf es werden, wenn das Süße ausbleibt? Bevor ihr Rasierschaum und Zahnpasta in Massen kauft: Wir erklären euch, was man darf und was nicht - damit es für euch nicht richtig sauren Ärger gibt.