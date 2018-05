Hamas und Fatah sind zwei palästinensische Gruppen. Um den Streit zwischen den beiden Gruppen zu verstehen, muss man in das Land Israel schauen. Hier gibt es zwei Gebiete, die an das Land angrenzen. Eines ist der Gaza-Streifen, das andere nennt sich Westjordanland. In diesen Gebieten leben hauptsächlich Palästinenser.