Viele Menschen sind gegen die Abholzung im Hambacher Forst. Quelle: dpa

Auch viele Politiker in Deutschland wissen das und deshalb soll in den nächsten Jahren auch weniger Strom aus Braunkohle gewonnen werden. Die Bundesregierung hat Experten beauftragt, einen Plan für den Ausstieg aus der Braunkohle zu entwickeln.



Viele sagen deshalb auch: Wenn in Deutschland in Zukunft sowieso weniger Energie aus Kohle erzeugt werden soll, kann es sein, dass die Kohle aus dem Hambacher Forst gar nicht mehr gebraucht wird. Die Abholzung wäre dann unnötig gewesen. Deshalb solle erstmal abgewartet werden, bis der Plan fertig ist, meinen sie.