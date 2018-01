Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop startete zunächst etwas vorsichtig, doch dann fiel ein Tor nach dem anderen. In der Mitte der ersten Halbzeit gab es einen beeindruckenden Zwischenspurt: Beim Stand von 4:3 warfen die Deutschen innerhalb von neun Minuten neun Tore und zogen so mit 13:3 davon. Bester Werfer war Kapitän Uwe Gensheimer. Und auch Torwart Andreas Wolff zeigte eine überragende Leistung. Er fischte einen Ball nach dem anderen aus dem deutschen Tor und ließ Montenegro einfach keine Chance. So gewannen die Deutschen schließlich klar mit 32:19 Toren. Allerdings gilt Montenegro auch als Außenseiter im Handball und hat bisher bei internationalen Turnieren nur wenige Spiele gewonnen.