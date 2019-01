Los geht's am Donnerstag in Berlin: Deutschland startet das WM-Turnier mit dem Eröffnungsspiel gegen Korea. Viele deutsche Handball-Fans hoffen auf ein neues Wintermärchen. Denn als 2007 die WM das letzte Mal in Deutschland stattfand, holte das deutsche Team den WM-Titel. Seitdem spricht man von dem "Wintermärchen 2007".



Ob es auch in diesem Jahr ein Märchen wird? Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, Uwe Gensheimer, warnt davor, so weit zu denken: