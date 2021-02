Dabei hatte die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason noch gar nicht gespielt. Stattdessen war es ein Spiel zwischen Polen und Ungarn am Samstagnachmittag, das die Deutschen am Weiterkommen hindert.

Denn nur bei einer Niederlage Ungarns hätte das deutsche Team noch eine Chance auf das Viertelfinale gehabt - wenn auch eine sehr kleine. Doch die Ungarn haben Polen mit 26:30 geschlagen. Nun ziehen sie ins Viertelfinale ein, zusammen mit Spanien. Die Deutschen können bestenfalls noch Dritte in ihrer Gruppen werden. Für's Weiterkommen reicht das nicht.



Ihr Spiel am Samstagabend gegen Brasilien hatte also für die Weltmeisterschaft keine Bedeutung mehr. Trotzdem wollte das deutsche Team gewinnen - und hat's geschafft! 31:24 stand es am Ende. Ein kleiner Trost für die verpatzte WM. Am Montag geht's noch gegen Polen, doch auch dabei spielt das Ergebnis keine wichtige Rolle mehr.