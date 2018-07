Funklöcher sind natürlich super unpraktisch für die Menschen, die in solchen Gegenden wohnen oder arbeiten. Trotzdem gibt es in Deutschland einige Gegenden, in denen man überhaupt keinen Empfang hat. Warum das ein Problem ist, erfahrt ihr im Video.



Politiker der Bundesregierung wollen die Handynetze besser machen und dafür sorgen, dass fast alle Gegenden in Deutschland Empfang haben. Gemeinsam mit den Mobilfunkunternehmen, die für die Handynetze und eben auch für die Funkmasten in Deutschland verantwortlich sind, haben sie nun nach Lösungen dafür gesucht.