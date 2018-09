ZDFtivi | logo! - Handy im Unterricht ist hier erlaubt!

An den meisten Schulen in Deutschland ist es verboten, das Smartphone im Unterricht rauszuholen. An einer Realschule in Neunburg vorm Wald in Bayern ist das anders: Dort dürfen die Schülerinnen und Schüler auch mal Matheaufgaben über das Handy lösen.