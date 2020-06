Die App ist ab 16 Jahren. Wenn die Eltern zustimmen, dürfen auch Jüngere sie benutzen. Sinnvoll könnte es sein, die App auch in der Schule zu nutzen, denn dort kommen schließlich viele Menschen zusammen. Allerdings gibt es an vielen Schulen ein Handyverbot - die Geräte dürfen zum Beispiel gar nicht mitgebracht werden, müssen während des Unterrichts eingeschlossen werden oder müssen ausgeschaltet bleiben. Dann würde die Corona-Warn-App natürlich nicht funktionieren. Dafür müsste dann also eine Regelung gefunden werden.