logo!: Handys an Schulen verbieten

Klingelnde Handys, heimliche Fotos: Vielen Lehrerinnen und Lehrer, aber sicher einigen auch einigen von euch, geht das ganz schön auf die Nerven . Aber deshalb gleich alle Handys in der Schule verbieten? Darum geht's gerade in Baden-Württemberg.

Keine Handys mehr an Schulen in Baden-Württemberg?

Ein Schultag ohne Handy?

Okay, ein striktes Vebot wollen die Politikerinnen und Politiker in Baden-Württemberg nicht. Aber sie planen, die Nutzung des Handys in Schulen einzuschränken. Das Ziel: Schülerinnen und Schüler sollen weniger abgelenkt werden, sich dadurch besser konzentrieren. Einer der Vorschläge ist etwa, dass Handys in der Schule zum Beispiel im Flugmodus bleiben. Nur wenn es im Unterricht gebraucht werden, solle die Nutzung des Internets erlaubt sein.