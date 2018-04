Der Ausweis soll den Alltag etwas leichter machen: Personen, denen das Laufen schwer fällt, dürfen zum Beispiel umsonst Busfahren. Doch für viele Menschen mit Behinderung ist der Ausweis wie eine Art Stempel, der zeigt, dass etwas nicht in Ordnung mit ihnen ist. Ihre Behinderung ist jedoch nur ein Teil von ihrem Leben. An erster Stelle sind sie aber, wie jeder andere Mensch auch, schwer in Ordnung. Genau das würde ein neuer Name für den Ausweis deutlich machen.