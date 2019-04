Das schnelle Internet hilft den Firmen auch dabei, in Zukunft mehr mit Robotern und Computern zu arbeiten, die zur künstlichen Intelligenz zählen. Künstliche Intelligenz sind Systeme aus Computern. Die Systeme können riesig groß oder mini klein sein, wie in unserem Handy. Wissenschaftler wollen erreichen, dass diese Computersysteme so ähnlich funktionieren, wie wir es von unserem Gehirn kennen, also zum Beispiel eigenständig denken und entscheiden.