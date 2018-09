Die Motorräder der US-amerikanischen Firma Harley-Davidson haben echten Kultstatus: Die großen Maschinen mit dem fetten Sound faszinieren Menschen auf der ganzen Welt. Viele verbinden damit auch ein Lebensgefühl, das sich stark an dem amerikanischen Traum von Freiheit und Abenteuer orientiert. Dass ausgerechnet dieses Unternehmen nun ankündigt, einen Teil seiner Motorräder in Zukunft in anderen Ländern und nicht mehr in den USA herstellen zu lassen, sorgt deshalb in den USA für große Aufregung.