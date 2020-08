In seiner Zeit in Hogwarts hat Harry viele unglaubliche Dinge erlebt: Auf Besen oder in Autos fliegen, vor riesen Spinnen flüchten, Dementoren bekämpfen und noch vieles mehr! Eigentlich wissen wir ja, dass all das frei erfunden ist. Es gibt keine Dementoren, und auf Besen oder Autos können wir auch nicht durch die Weltgeschichte fliegen - naja zumindest noch nicht.