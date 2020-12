Gottesdienste sollen an den Weihnachtsfeiertagen nur unter strengen Voraussetzungen stattfinden. Es soll zum Beispiel ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen gehalten werden, man soll am Platz eine Maske tragen und es darf auch nicht gesungen werden. An Heiligabend, also am 24. Dezember, muss man sich sogar vorher in der Kirche anmelden. Politikerinnen und Politiker wollen sich in den nächsten Tagen noch einmal genauer mit den Kirchen besprechen.