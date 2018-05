Seit 2005 gibt es in Deutschland ein Gesetz mit dem Namen "Hartz IV" (sprich: Hartz Vier). Das Ziel dieses Gesetzes ist, dass möglichst viele Arbeitslose wieder eine Arbeit bekommen sollen. Seinen Namen hat das Gesetz von Peter Hartz, der lange als Chef in Firmen gearbeitet hat. Vor einigen Jahren beriet er die damalige Bundesregierung. Er gab Empfehlungen, was die Bundesregierung gegen die hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland tun kann und wie sie es schafft, weniger Geld für Arbeitslose auszugeben. Aus diesen Vorschlägen machte die damalige Bundesregierung im Jahr 2005 vier Gesetze. Das vierte Gesetz heißt "Hartz IV".