Bei dem Streit geht es vor allem um die geplante Mauer zu Mexiko. Denn Trump will nicht, dass Menschen aus dem Nachbarland Mexiko in die USA kommen. Die Mauer ist aber sehr teuer: Trump will mehr als fünf Milliarden Dollar dafür ausgeben. Die Demokraten, seine politischen Gegner, wollen aber kein Geld für so eine Mauer ausgeben. Um den Haushaltsplan zu beschließen, müssen aber die Republikaner, Trumps Partei, und die Demokraten, seine Gegner, zustimmen.