Gerade in Zeiten von Corona scheinen Haustiere ein besonderer Trost zu sein. Ist das bei euch auch so? Und habt ihr vielleicht wegen Corona ein Haustier in eure Familie geholt? Macht ein Video von euch und eurem Haustier und erzählt uns: Wie helfen euch eure Haustiere durch die Coronazeit? Ihr könnt auch ein Foto machen und etwas dazu schreiben.