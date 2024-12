Dafür sind Katzen berühmt-berüchtigt und auch junge Hunde machen das gerne: Den Weihnachtsbaum umschmeißen. Egal ob sie reinklettern oder an den Ästen ziehen, mit Haustieren muss man den Weihnachtsbaum extra sicher anbringen. Auf jeden Fall sollte man einen schweren Ständer verwenden und den Weihnachtsbaum zusätzlich an der Wand oder an der Decke sichern. Achtung bei dem Wasser im Ständer: Nadelbäume können Giftstoffe an das Wasser abgeben, also sollten die Vierbeiner das lieber nicht trinken.