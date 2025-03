logo!: Großer Flughafen in London geschlossen

Normalerweise starten und landen am Londoner Flughafen Heathrow mindestens 1.350 Flugzeuge pro Tag. Doch am Freitag ging dort kein einziger Flieger. Der Flughafen ist komplett geschlossen. Der Grund: Ein Stromausfall.

Am Flughafen Heathrow in London bleibt am Freitag alles leer. Quelle: epa

Sicherung rausgeflogen?

Nein, da ist nicht einfach eine Sicherung rausgeflogen. In der Nähe des Flughafen hat es einen großen Brand in einem sogenannten Umspannwerk gegeben. Von dort wird eigentlich Strom in Richtung Flughafen geleitet - doch wegen des Brands gab es im Flughafen einen großen Stromausfall.