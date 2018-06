Unter den Flüchtlingen sind auch viele Kinder. Quelle: reuters

Seit Monaten fordern Hilfsorganisationen und Politiker aus anderen Ländern, die Gewalt gegen die Rohingya in Myanmar zu stoppen und den Menschen in den Flüchtlingslagern zu helfen. Bangladesch ist eines der ärmsten Länder der Welt und schafft es kaum, die Flüchtlinge zu versorgen. Wo die geflüchteten Rohingya in Zukunft leben sollen, ist bisher noch unklar. Deshalb bleiben sie erstmal in den Flüchtlingslagern in Bangladesch. Politiker aus Myanmar und Bangladesch verhandeln miteinander, um nach einer Lösung zu suchen. Die Rohingya haben allerdings große Angst davor, nach Myanmar zurückgeschickt zu werden. Sie befürchten, dort weiter verfolgt zu werden.