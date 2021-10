Die Sturmtiefs "Hendrik" und "Ignatz" fegten am Donnerstag praktisch über ganz Deutschland. Am Morgen und am Vormittag gab es in vielen Orten orkanartige Böen mit bis zu 117 Stundenkilometern - zum Beispiel in Frankfurt am Main oder Dresden. Auf dem Feldberg im Schwarzwald wurden sogar 166 Stundenkilometer gemessen. Zum Vergleich: In den meisten Städten darf man nur 50 Stundenkilometer fahren!