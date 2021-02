Der Kurs der "Vendée Globe" ist immer gleich: Der Startschuss fällt in Frankreich in den Gewässern der Region Vendée, nach der das Rennen benannt wurde. Es geht den Atlantik einmal von Norden über den Äquator nach Süden hinunter. Die Segler kommen an Südafrikas Kap der guten Hoffnung vorbei, an Australiens Kap Leeuwin und am Kap Hoorn in Chile. Zum Finale geht es den Atlantik von Süd nach Nord hinauf und zurück in den Start- und Zielhafen Les Sables-d’Olonne.