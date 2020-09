Ein Heuschrecken-Schwarm kann aus etwa 150 Millionen Tieren bestehen und an einem einzigen Tag die Nahrung von zehntausenden Menschen fressen - und auch das Futter für ihr Vieh. Sie fressen zum Beispiel Mais, Hirse und Bohnen, aber auch die Blätter von Büschen und Bäumen wie etwa Akazien. Es kann sogar zu einer Hungersnot kommen - und das ausgerechnet in einer Gegend, in der die Menschen sowieso schon wenig zu essen haben. Denn in der letzten Zeit herrschten hier immer wieder einerseits große Trockenheit, andererseits auch Überschwemmungen, und die Menschen konnten so nur wenig ernten.