Vielleicht seid ihr mit der Person in Quarantäne schon über eure Smartphones in Kontakt. Trotzdem ist es jetzt eine tolle Gelegenheit, um Zettel und Stift auszupacken und ein paar liebe Zeilen zu schreiben. Ihr könnt zum Beispiel einen Brief schreiben, in dem ihr aufzählt, auf was ihr euch nach der Quarantäne besonders freut. Den Brief könnt ihr auch bunt verzieren: Ihr könnt Bilder darauf malen oder etwas auf das Papier kleben.

Bildquelle: dpa