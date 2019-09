Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner stellt deshalb am Mittwoch beim Waldgipfel in Berlin Pläne vor, wie die Wälder in Deutschland gerettet werden können. Außerdem diskutieren Politikerinnen, Politiker, Expertinnen und Experten dort darüber, was getan werden kann, um die Wälder in Zukunft besser zu schützen.