Noch wollen die Chefs der Lufthansa dieses Rettungspaket aber nicht annehmen. Das liegt daran, dass auch die EU-Kommission wohl noch eine Bedingung hat, die die Lufthansa erfüllen soll, bevor sie Geld vom Staat annehmen darf. Die EU-Kommission findet nämlich, dass die Lufthansa in Deutschland zu stark ist und anderen Fluggesellschaften kaum Platz lässt. An den Flughäfen in München und Frankfurt ist es hauptsächlich die Lufthansa, die dort starten und landen darf. Nur etwa jeder vierte Start ist von einer anderen Fluglinie. Damit das fairer zugehe, solle die Lufthansa Start- und Landerechte an ihre Konkurrenten abgeben. Doch darauf wollen sich die Lufthansa-Chefs nicht einlassen. Denn mit weniger Starts und Landungen könnten sie weniger fliegen und somit auch weniger Geld verdienen. Es wird also wohl noch weiter verhandelt werden, ob und wie die Lufthansa gerettet werden kann.