Doch wie sehr kann man sich auf die Aussage von Raubgräbern verlassen? Haben sie wirklich die Wahrheit gesagt und die Himmelsscheibe in Nebra gefunden, zusammen mit den anderen Gegenständen?

Zwei Wissenschaftler bezweifeln das jetzt. Sie haben alle gesammelten Informationen noch einmal ausgewertet. Sie sagen, sie glauben nicht, dass die Himmelsscheibe aus Nebra stamme und sie glauben auch nicht, dass sie mit den Schwertern zusammen gefunden wurde.

Schlussendlich sind sie der Meinung, dass die Himmelsscheibe deshalb nicht so alt sein kann, wie bisher angenommen. Sie vermuten, dass sie etwa 1.000 Jahre jünger sei. In dieser Zeit war es eher üblich, den Himmel abzubilden und wäre bei weitem nicht so eine Sensation.