In der Stadt Prayagraj in Indien ist seit Dienstag ziemlich viel los. Denn dort hat das größte religiöse Fest der Welt begonnen: das hinduistische Fest "Kumbh Mela". Hindus sind Menschen, die der Religion Hinduismus angehören. Das Fest wird 49 Tage lang an einem ganz bestimmten Ort gefeiert: an der Stelle, an der die beiden Flüsse Ganges und Yamuna zusammenfließen. Für Hindus ist diese Stelle heilig. Sie glauben, dass sie durch ein Bad in dem heiligen Wasser von allem Bösen befreit werden.