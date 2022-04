Vor ungefähr 50 Jahren in New York fing es an. In bestimmten, besonders armen Stadtvierteln dort lebten fast nur Schwarze und sie fühlten sich krass benachteiligt. Sie trafen sich zu großen Partys und machten ihrem Frust und Ärger mit Musik, Graffiti und Tanz Luft. Es entstand ein komplett neuer Stil, den immer mehr Menschen cool fanden. Heute ist Hiphop die meistgehörte Musikrichtung in den USA und erfreut sich weltweit großer Beliebtheit.