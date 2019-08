Gedenkfeier in Hiroshima für die Opfer des Atombombenabwurfs.

Quelle: Ryosuke Ozawa/Kyodo News/AP/dpa

Beim Abwurf einer Atombombe wird auch radioaktive Strahlung freigesetzt. Diese Strahlen verschwinden erst viele Jahre später. Sie vergiften alles: Luft, Wasser, Erde. Man kann radioaktive Strahlen nicht sehen, fühlen oder riechen, doch sie können Menschen und Tiere sehr krank machen und sogar töten. So kommt es, dass selbst heute noch Menschen an den Folgen der Atombombenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki sterben.



Um zu zeigen, dass so etwas Schreckliches nie wieder passieren darf, gibt es jedes Jahr in Japan Gedenkveranstaltungen.