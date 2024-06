Die Schulen bleiben deshalb in Griechenland in großen Teilen des Landes geschlossen oder es gibt nur morgens Unterricht. An Touristen in Athen wird kostenlos Wasser verteilt. Für Obdachlose und Menschen, die zu Hause keine Klimaanlage haben, öffnen viele Städte in Griechenland gekühlte Gebäude, in denen man Schutz suchen kann. In der Türkei wird davor gewarnt zwischen 11 und 16 Uhr das Haus zu verlassen - vor allem Kinder, Alte und Kranke sollen drinnen bleiben.