Die heißen Temperaturen sind auch Schuld an zahlreichen Unwettern, die es in den vergangenen Tagen an vielen Orten in Deutschland gegeben hat. Von der Nordsee im Nordosten bis zum Bayerischen Wald im Südosten, also fast in ganz Deutschland, kam es an vielen Orten immer wieder zu kräftigen Hitzegewittern mit Hagel und Starkregen. Ganz anders ist die Situation im Nordosten in Mecklenburg-Vorpommern. Dort ist schon lange kein Regen mehr gefallen. Die Landwirte brauchen jedoch dringend Regen, damit die Pflanzen auf ihren Feldern nicht austrocknen. Eine richtige Abkühlung ist laut Wetter-Experten nicht in Sicht. Es wird zwar ein klein bisschen kühler, aber immer noch so heiß, dass auch weiterhin mit Hitzegewittern gerechnet werden muss.