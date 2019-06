Werden die 40 Grad Celsius geknackt?

Quelle: Patrick Seeger/dpa

Der Hochsommer ist da. Und wie! Am Mittwoch wird es besonders im Südwesten von Deutschland richtig heiß mit Temperaturen um die 40 Grad. Das Hoch "Ulla" ist für diese Temperaturen verantwortlich und es könnte sein, dass in den kommenden Tagen ein neuer Hitzerekord aufgestellt wird.



Der bisherige deutsche Hitzerekord wurde in dem bayerischen Ort Kitzingen aufgestellt: Dort wurden im Jahr 2015 an zwei Tagen 40,3 Grad Celsius gemessen.