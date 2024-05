Wenn ihr jetzt aus dem Fenster schaut, denkt ihr wahrscheinlich, worüber reden die? Es regnet und ist gar nicht mal so warm! Allerdings geht es hier um Länder, die ziemlich weit weg sind, und da sieht das Wetter gerade ganz anders aus: In Indien und Pakistan in Asien ist es schon seit mehreren Wochen super heiß und trocken. Die Temperaturen sind zum Teil auf mehr als 50 Grad geklettert - noch nie wurden in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi so hohe Temperaturen gemessen. Ein Rekord, über den sich niemand freut. Sogar nachts sinken die Temperaturen nur selten unter 30 Grad. Für die Menschen dort sind so hohe Temperaturen nicht nur anstrengend, sondern wirklich gefährlich. Was Hitze mit dem Körper macht, erfahrt ihr hier: